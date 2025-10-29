На Ставрополье водитель фуры получил три года колонии за смертельную аварию

Левокумский районный суд признал виновным 53-летнего Александра А. в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что утром 16 февраля он вез по трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» более 21 тонны моторного масла на Volvo с полуприцепом. Нарушив пункты 1.3, 1.5, 10.1 и 23.2 ПДД, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом, которым управлял 41-летний житель Ставрополья Константин К.. От удара металлические бочки разгерметизировались: пламя охватило кабину МАЗа и произошло взрывное выбрасывание горящего масла. Константин К. погиб на месте — по заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стали ожоги, полученные при взрыве.

По информации суда, осужденный не был в состоянии алкогольного опьянения, транспорт прошел предрейсовый осмотр. Материалы расследования включают данные автотехнической экспертизы, схемы ДТП и заключение пожарных о характере взрыва.

Александру А. назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишили права управления транспортными средствами на два с половиной года. Приговор опубликован, но еще не вступил в силу.

Станислав Маслаков