Трем бойцам ВСУ дали до 23 лет колонии за обстрел мирных жителей с «Азовстали»

Верховный суд ДНР признал виновными в жестоком обращении с гражданскими, покушении на убийство и повреждении чужого имущества трех бойцов бригады морской пехоты ВСУ. Максим Ничипорук и Максим Чилеев получили по 21 году строгого режима, Владислава Веселовского отправили в колонию на 23 года. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Украинские военнослужащие действовали в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в марте 2022 года. По информации следствия, они руководили боевыми расчетами РСЗО «Град».

Артиллерия, которую координировали бойцы ВСУ, наносила удары по жилым домам и хозяйственным постройкам. Пострадавших при этом не было. Осужденные признали вину.

