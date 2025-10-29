В Дагестане раскрыто мошенничество с маткапиталом на 8,5 млн рублей

Руководитель отделения Пенсионного фонда России в Буйнакском районе Дагестана и несколько сотрудников арестованы по подозрению в крупном мошенничестве с материнским капиталом, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствие установило, что за период с 2017 по 2020 год фигуранты оформили фиктивные сделки купли-продажи одного и того же земельного участка и жилого дома в селах Эрпели и Нижнее Казанище, используя копии документов пяти женщин. Недвижимость принадлежала одному из участников группы. На основании поддельных документов в Росреестре незаконно регистрировали права собственности, затем оформляли заявления на распоряжение материнским капиталом — тем самым незаконно получили и разделили между собой более 8,5 млн руб.

Обыски прошли по месту жительства задержанных, изъяты ключевые документы. Всего по делу выявлено до 19 эпизодов аналогичных преступлений с участием жительниц республики. Следствие ведут сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, продолжается работа по закреплению доказательной базы и выявлению новых фигурантов.

Станислав Маслаков