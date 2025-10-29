В Санкт-Петербурге утвердили новые требования к содержанию домашних собак

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло закон, регулирующий содержание домашних собак в городе. За документ проголосовали 46 депутатов, один воздержался. Новый закон вводит ряд правил и административную ответственность за их нарушение.

Согласно закону, владельцы собак обязаны убирать за питомцами в общественных местах и не оставлять животных без присмотра вне дома. Запрещено приводить собак на массовые мероприятия, детские и спортивные площадки, к медицинским учреждениям и в магазины или кафе, если правила посещения этих мест не устанавливают иное.

Для потенциально опасных пород и собак выше 40 см в холке введено обязательное использование поводка и намордника. Их также запрещено выгуливать подросткам до 16 лет без взрослых. Запрещено появляться с такими собаками на мероприятиях ко Дням воинской славы и спортивных событиях, если установлены такие ограничения. Владельцам в состоянии опьянения нельзя находиться с собаками вне дома. Штрафы за нарушения предусматриваются в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., в зависимости от характера нарушения.