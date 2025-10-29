Экс-замминистра возглавил ярославский центр охраны правопорядка

Директором МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля» по итогам конкурса назначен Павел Макаров. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета.

Господин Макаров родился в Саратове. На протяжении 18 лет служил в прокуратуре Ярославской области и Северо-Западной транспортной прокуратуре. Последние два года работал заместителем министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. В настоящее время на сайте мэрии Павел Макаров указан как заместитель директора центра.

МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля» занимается содействием органам городского самоуправления, территориальным органам МВД РФ в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений. В том числе центр занимается организацией деятельности народных дружин.