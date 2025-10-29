Экс-замминистра возглавил ярославский центр охраны правопорядка
Директором МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля» по итогам конкурса назначен Павел Макаров. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета.
Фото: Алла Чижова
Господин Макаров родился в Саратове. На протяжении 18 лет служил в прокуратуре Ярославской области и Северо-Западной транспортной прокуратуре. Последние два года работал заместителем министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. В настоящее время на сайте мэрии Павел Макаров указан как заместитель директора центра.
МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля» занимается содействием органам городского самоуправления, территориальным органам МВД РФ в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений. В том числе центр занимается организацией деятельности народных дружин.