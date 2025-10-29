В Дагестане через электронный реестр призывникам направили 10 тысяч повесток

В Дагестане 845 призывников отправились служить в войска в рамках осеннего призыва 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам военкома Дагестана Абдурахмана Мурадханова, наиболее качественно мероприятия по призыву проводятся в Хунзахском, Сулейман-Стальском, Курахском, Магарамкентском, Тарумовском и Ногайском районах. Нововведением призыва стало использование Единого реестра воинского учета для оповещения призывников. Через систему направили свыше 10 тыс. повесток.

Тем не менее господин Мурадханов отметил, что в некоторых муниципалитетах возникли сложности с выполнением призывных мероприятий из-за недостаточной организации процесса со стороны ответственных органов.

Константин Соловьев