Тарифам Трампа добавляют исключений

Сенат США поддержал отмену 50-процентных пошлин Дональда Трампа против Бразилии. Как сообщает газета The Hill, законопроект предложил демократ Тим Кейн. По задумке, в случае окончательного принятия документа пошлины, введенные летом американской администрацией, будут сняты. За проект проголосовали 52 сенатора, включая пятерых республиканцев, против — 48.

Впрочем, дальнейшая судьба законопроекта пока неясна, заметил политолог Павел Дубравский. По его словам, Палата представителей вряд ли поддержит закон, а сам Трамп может наложить вето: «Для того чтобы законопроект был принят, он должен пройти в обеих палатах. После этого документ идет на подписание президенту. И здесь мы видим, что способности принять проект у нижней палаты просто нет, потому что, во-первых, за включение в расписание по голосованию отвечает Майк Джонсон. Это спикер Палаты представителей, республиканец и очень близкий, доверенный человек Дональда Трампа. Даже если он пойдет против президента и внесет инициативу на обсуждение в Палату представителей, то большинство республиканцев за нее не проголосуют, и не хватит голосов для того, чтобы ее принять. Но если бы вдруг, представим, Республиканская партия поменяла бы всю свою идеологему и отказалась от идеи тарифов, что происходит дальше? Законопроект отправляют президенту, и он просто его не подписывает. И уже обойти это вето Конгресса не сможет. Поэтому все, что можно здесь пока сказать, это то, что есть несколько республиканцев, которые не одобряют тарифы Дональда Трампа. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс уже напал на них из-за этого, заявив, что лучше не надо так поступать».

Впрочем, попытки Сената отменить часть протекционистских мер Дональда Трампа будут продолжаться, считает основатель BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик: «Это не первая попытка американских законодателей отменить эти пошлины для торговых партнеров США. Во многом это связано с тем, что растут издержки от этой политики. Это начинают частично признавать и сами республиканцы. Негативный эффект идет по линии растущей инфляции, а также по тем возможностям, которые есть у США для заключения новых торговых соглашений. В этих условиях попытки отменить трамповские тарифы будут продолжаться, в том числе не только для Бразилии, но и для других стран. Мы видели, что ранее такого рода меры со стороны Сената были нейтрализованы голосованием в Палате представителей, и, скорее всего, такая картина сохранится. Но попытки продолжатся в ближайшие месяцы.

Можно ожидать, что периоды эскалации и повышения тарифов будут сменяться их снижением и заключением торговых сделок.

Нетто-результат для мировой экономики под вопросом, он, скорее, даже негативный. Но при этом, конечно, Трамп может представлять заключенные торговые соглашения как своего рода достижения своей администрации. Однако популярность его экономической политики снижается. На международной арене американцы теряют торговые потоки, их возможности по заключению торговых соглашений действительно снижаются. Это тоже не может не беспокоить американских законодателей».

Как писал Reuters, тарифная война с Бразилией связана не с экономическими, а с политическими причинами. Речь идет о преследовании в стране бывшего лидера Жаира Болсонару, которого называли «тропическим Трампом». Глава Белого дома, в свою очередь, призывал оставить политика в покое. Кроме того, действующий президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что, если США не будут покупать их товары, страна найдет других покупателей.

Андрей Дубков