Поджигателя здания правительства Владимирской области посадили на восемь лет

Во Владимирской области вынесли приговор местному жителю, который поджег здание областного правительства и несколько автомобилей в 2024 году. Его признали виновным в незаконном изготовлении и ношении взрывчатки, повреждении чужого имущества, а также применении насилия против представителей власти. Фигуранта приговорили к восьми годам строгого режима, сообщило региональное управление СКР.

Суд установил, что в апреле прошлого года злоумышленник по указанию куратора купил компоненты, из которых сделал три самодельных взрывных устройства (СВУ) и зажигательную смесь. Затем он приехал к зданию правительства, бросил в него коктейль Молотова и одно СВУ.

С помощью другого СВУ фигурант попытался поджечь служебную машину, однако водитель вовремя отогнал ее. У другого автомобиля поджигатель разбил окно, вылил в салон растворитель и поджег. Ущерб машине превысил 2,1 млн руб.

Преступника задержали сотрудники ФСБ и Росгвардии при попытке скрыться. При этом фигурант прыснул правоохранителям в лицо из перцового баллончика. У сотрудников ФСБ в результате диагностировали ожоги глаз.

Никита Черненко