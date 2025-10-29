Ушел из жизни бывший глава департамента транспорта Самары Петр Григоров

В Самаре на 77-м году жизни не стало академика Российской академии транспорта, бывшего главы департамента транспорта Самары Петра Григорова. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Петр Григоров родился 24 июня 1949 года в городе Сенгилей Ульяновской области. В семье было восемь детей — шесть братьев и две сестры. После смерти отца семью содержала мать Анна Гавриловна.

«Петр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера — это путь от автослесаря до руководителя Департамента транспорта администрации Самары, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу»,— говорится в сообщении минтранса региона.

На протяжении семи лет Петр Григоров возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Был заместителем генерального директора и членом совета ассоциации «Волгаавтотранс». Состоял в Общественном совете при министерстве транспорта региона.

Прощание с Петром Григоровым состоится завтра, 30 октября, с 11:00 до 11:45 на ул. Борской, 108 в Самаре.

Сабрина Самедова