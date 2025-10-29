Состав хоккейной «Лады» пополнился двумя нападающими

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракты с нападающими Антоном Бурдасовым и Никитой Сетдиковым до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Антон Бурдасов, воспитанник челябинской школы хоккея, провел 801 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включая плей-офф. В них он набрал 426 очков (220 голов и 206 передач). Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне—2014/15 и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России. В прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал за «Барыс», где в 53 матчах забросил 12 шайб.

Никита Сетдиков, воспитанник хоккейной школы «Русь», стал бронзовым призером КХЛ в сезоне—2015/16 и серебряным призером первенства ВХЛ в сезоне—2013/14. В КХЛ он сыграл 297 матчей, набрав 105 очков (42 гола и 63 передачи). В сезоне—2024/25 за «Барыс» спортсмен провел 51 матч, забросив 9 шайб и сделав 9 передач.

В настоящее время «Лада» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков в 20 встречах.

Андрей Сазонов