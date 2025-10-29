Титов: Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT

Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая может стать альтернативой SWIFT, сообщил сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его словам, эта система позволяет проводить расчеты в цифровом юане, что удобно для компаний, стремящихся обойти долларовую систему.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital - собственную альтернативу SWIFT»,— сказал господин Титов ТАСС.

Цифровой юань — это токен, обращающийся в государственном блокчейне Китая и выпускаемый Народным банком Китая. Коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают доступ клиентов к этой валюте, а международные шлюзы соединяют инфраструктуру между участниками системы.

Renminbi Digital пока действует ограниченно, но уже доступна в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и ряде государств СНГ. По словам Бориса Титова, в 2025 году через эту систему пройдет оборот, эквивалентный более $90 млрд. Он отметил, что переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже начался.