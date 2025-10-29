Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбургской области устанавливают обстоятельства ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими

В Шарлыкском районе неподалеку от села Ратчино произошло ДТП, обстоятельства которого устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель «Дэо Нексия» при обгоне автовоза столкнулся с «Ладой Гранта», движущейся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Дэо Нексия» скончался на месте, двое пострадавших госпитализированы.

Руфия Кутляева