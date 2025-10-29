В Минераловодском округе водитель «Гранты» погиб при столкновении с автобусом

В Минераловодском округе сегодня около 14 часов 50 минут на 334 км федеральной автодороги «Кавказ» 40-летний водитель автомобиля Лада Гранта не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes, сообщили в ГИБДД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате аварии водитель легковушки с 17-летним стажем погиб на месте. В автобусе находились 18 детей, направлявшихся из села Крымгереевского Андроповского округа к городу Лермонтову. Четверо несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Точное число пострадавших сейчас уточняется, на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

Станислав Маслаков