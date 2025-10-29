Роспотребнадзор по Удмуртии провел качество воздуха в 6 точках Ижевска

Роспотребнадзор по Удмуртии проверил качество атмосферного воздуха по 6 адресам в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По двум адресам — ул. Баранова, 92А и ул. 40 лет ВЛКСМ, 13а — мониторинг проводится еженедельно, с отборами проб два раза в день. В рамках рассмотрения обращений жителей специалисты выезжали еще на четыре точки – это ул. Фруктовая 27, ул. 10-лет Октября, 47, ул. А.Н. Сабурова, 19 и ул. Циолковского, 22 к.3. Ни по одному из шести адресов превышения нормативов загрязняющих веществ специалистами управления не выявлено.