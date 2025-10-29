«Кудряшовский» надеется на вышестоящую инстанцию

Новосибирский областной суд рассмотрит жалобу АО «Кудряшовское» на решение суда первой инстанции о выплате в федеральный бюджет более 1,1 млрд руб. за загрязнение реки Амба и свыше 1,2 млрд руб. в бюджет Колыванского района Новосибирской области за причинение вреда почвам. Ранее компания попыталась оспорить предписание Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора об устранении выявленных во время внеплановой проверки нарушений, которые впоследствии стали поводом для обращения в суд природоохранной прокуратуры. Юристы полагают, что шансы предприятия на успешное обжалование дела в апелляции выглядят ограниченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кудряшевскому» будет не просто добиться решения в суде в свою пользу по делу о причинении значительного вреда природе

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ «Кудряшевскому» будет не просто добиться решения в суде в свою пользу по делу о причинении значительного вреда природе

АО «Кудряшовское» 28 октября подало апелляционную жалобу на решение новосибирского районного суда о взыскании 2,3 млрд руб. за причинение ущерба окружающей среде. Информация об этом содержится в материалах картотеки суда. Речь идет о разбирательстве, которое в 2023 году инициировал новосибирский межрайонный природоохранный прокурор. Глава ведомства настаивал на большей сумме взыскания — 2,9 млрд руб., рассчитав ее по результатам внеплановой проверки свинокомплекса, проведенной Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора в 2020 году.

Тогда же был задержан, а затем отправлен в СИЗО гендиректор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Топ-менеджеру предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекса РФ — ст. 250 (загрязнение вод), ст. 254 (порча земли) и ст. 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Впоследствии экс-директора свинокомплекса признали виновным и приговорили к полутора годам в колонии-поселении.

В материалах следствия указывается, что директор свинокомплекса в апреле 2020 года под видом удобрения почв дал указание перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Это привело к «загрязнению земель и поверхностных вод реки Амба отходами IV и V класса опасности, а также уничтожению лесных насаждений и гибели водных биоресурсов». В частности, по результатам исследования выявлено загрязнение почвы на земельных участках площадью 2,3 га.

В августе 2025 года суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с предприятия свыше 1,2 млрд руб. в бюджет Колыванского района Новосибирской области за причинение вреда почвам и 1,1 млрд руб. ущерба за загрязнение реки Амба.

«Кудряшовское» в 2022 году пыталось оспорить в арбитражном суде Новосибирской области выявленные Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора нарушения, которые впоследствии стали доводом для обращения в суд природоохранной прокуратуры. В частности, компания отмечала, что образование свиного навоза в ходе деятельности предприятия по разведению свиней не является отходом, поскольку используется в сельскохозяйственной деятельности юрлица. Заявленные требования компании были удовлетворены лишь частично, разбирательство по делу в настоящее время ведется в кассационной инстанции.

В то же время факт загрязнения предприятие не отрицало, согласно официальной версии, при внесении органических удобрений — свиного навоза — на поля АО «Кудряшовское» произошла технологическая авария. После этого компания разработала проект и приступила к рекультивации загрязненных земель и восстановлению водного объекта.

«Восстановительные мероприятия на землях АО “Кудряшовское” начались в 2022 году, фактически сразу после происшествия. Общие совокупные затраты составили около 650 млн руб., в том числе на разработку проекта рекультивации и минимизацию последствий.

Пострадавшие объекты восстановлены в полном объеме»,— заявил директор департамента производственного контроля «Сибагро» Андрей Андрианов.

Апелляция, скорее всего, станет лишь формальной ступенью в длительном процессе обжалования, но не переломит ход дела, считает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «Факт загрязнения признан: компания де-факто не отрицает загрязнение, прячась за формулировкой «технологическая авария». Это лишь смягчает тон, но не отменяет ответственности. Вина подтверждена: возбужденное уголовное дело против экс-гендиректора — мощный аргумент прокуратуры, который апелляция вряд ли проигнорирует. Расчет корректен: суд уже пошел навстречу компании, снизив сумму взыскания с заявленных прокурором 2,9 до 2,3 млрд руб. Это говорит о взвешенном подходе»,— отмечает эксперт и считает, что компания может лишь снизить сумму взыскания, указав на реальные ошибки в расчетах или коэффициентах.

По экологическим спорам возможно удовлетворение жалобы в вышестоящей инстанции, к примеру, если недостаточно в полной мере исследован материал дела и собраны доказательства, подлежащие оценке.

«Шансы для оспаривания суммы взыскания у компании есть, потому что предпринимались меры по рекультивации, и это будет одним из аргументов защиты»,— полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Затраты на рекультивацию — единственный довод, который может повлиять на изменение решения, соглашается судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. «Для этого необходимо предоставить более убедительные доказательства фактического восстановления нарушенного состояния окружающей среды, подтвержденные результатами независимых исследований и освидетельствованием уполномоченными государственными органами»,— комментирует эксперт.

Лолита Белова