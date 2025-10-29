Дагестанская «АРИБ-СНАБ» заплатит 4 млн за вред почвам в Астрахани

Арбитражный суд Дагестана обязал компанию «АРИБ-СНАБ» заплатить 3,8 млн руб. за вред, нанесенный почвам и воде в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомстве сообщили, что в феврале 2024 года специалисты Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с полицией установили, что компания незаконно сняла плодородный слой почвы, пока копала траншеи на ул. Пушкина, 70 в Трусовском районе Астрахани. ФГБУ «СевКасптехмордирекция» отобрало пробы, которые показали негативное воздействие на почву и воду (вблизи находится река Волга).

В ходе проверки Росприроднадзор также зафиксировал, что «АРИБ-СНАБ» не соблюла требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, нарушила требования об экологической экспертизе и не оборудовала хозяйственные объекты рядом с рекой защитными сооружениями.

Ущерб водному объекту был компенсирован, но вред почве остался неоплаченным, что и стало причиной обращения в суд в марте этого года. В октябре Арбитражный суд Дагестана поддержал иск ведомства и взыскал ущерб в полном размере.

ООО «АРИБ-СНАБ» учреждено в с. Мекеги республики Дагестан в декабре 2015 года. Фирма занимается оптовой торговлей зерном. С марта 2018 года общество возглавляет Шамиль Джапарбеков, ему же принадлежит 100% уставного капитала компании. В 2024 году средняя численность сотрудников составила 4 человека, а средняя зарплата 74,6 тыс. руб. С 2022 года выручка компании пошла вниз: 4,7 млрд руб. в 2022 году, 922 млн руб. в 2023-м и 53 млн руб. в 2024-м. Последняя прибыль была зафиксирована также в 2022 году (21 млн руб.). В 2023-2024 годах фирма несла убытки (-37 млн руб.). В 2024 году дебиторская задолженность юрлица составила 466 млн руб., кредиторская — 702 млн руб. «АРИБ-СНАБ» участвовало в 15 арбитражных спорах на сумму 143 млн руб. В своей отрасли предприятие занимает 13 позицию в Дагестане.

Нина Шевченко