На Ставрополье СК расследует нарушение жилищных прав матери-одиночки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о ходе расследования дела по нарушению жилищных прав жительницы Ставропольского края, которая с 2020 года не может получить положенное ей как сироте жилье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительница региона, потерявшая родителей в детстве, обратилась к руководителю ведомства через его приемную в соцсети. Она рассказала о проблемах с получением жилплощади, на которую имеет право по закону. Отмечается, что обращения в профильные ведомства не дали результатов: власти не предпринимают мер для реализации прав женщины, воспитывающей малолетнего ребенка. Из-за этого она вынуждена снимать квартиру за собственные средства.

Расследование уголовного дела по данному факту ведет следственное управление СК по Ставропольскому краю. Председатель ведомства взял его под личный контроль в центральном аппарате.

Константин Соловьев