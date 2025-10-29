Проект «Музыка Вместе» записал песню с участием музыкантов Поволжья

Проект «Музыка Вместе» записал песню «Течет река Волга» с участием артистов из Татарстана, Чувашии, Марий Эл и других регионов Поволжья. Видеоролик с песней опубликовала пресс-служба министерства культуры Татарстана.

Проект объединяет артистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В съемках приняли участие более 400 солистов и творческих коллективов. Среди исполнителей — Государственный камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой, гитарист Айдар Абдрахимов из Казани, ансамбль гусляров «Чинчывий» и вокалисты Светлана Яндукова и Михаил Мосунов из Йошкар-Олы, певица Анастасия Батюкова и музыкант Алексей Егоров из Чебоксар.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».

Анна Кайдалова