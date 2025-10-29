В Самарской области попытаются восстановить 11 заброшенных детских лагерей
В Самарской области планируют восстановить 11 заброшенных детских лагерей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Поводом для инициативы стали обращения от жителей, которые беспокоятся о состоянии бывших лагерей. «Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления»,— отметил губернатор.
Властям предстоит вернуть к жизни неработающие детские лагеря и создать условия для их будущей эксплуатации.