В Самарской области попытаются восстановить 11 заброшенных детских лагерей

В Самарской области планируют восстановить 11 заброшенных детских лагерей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Поводом для инициативы стали обращения от жителей, которые беспокоятся о состоянии бывших лагерей. «Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления»,— отметил губернатор.

Властям предстоит вернуть к жизни неработающие детские лагеря и создать условия для их будущей эксплуатации.

Андрей Сазонов