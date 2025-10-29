72-летнего жителя Сербово отправили в колонию за три эпизода насилия над детьми

72-летний житель Себрово Волгоградской области приговорен к 16 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Михайловский районный суд признал его виновным в трех эпизодах п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Осужденный не признал вину, утверждая, что дети якобы сами подходили к нему, пишет издание «НовостиВолгограда.ру». Правоохранительные органы представили видеозаписи, на которых видно, как фигурант хватает ребенка за руку. Основу доказательной базы составили показания свидетелей, включая детей.

Следствие установило, что осужденный совершал преступления против детей на протяжении нескольких лет. Родители пострадавших говорили, что их жалобы долгое время игнорировались. Только после видеообращения жительниц села к председателю СКР Александру Бастрыкину дело дали ход. В январе 2025 года подозреваемого задержали, и вскоре предъявили обвинения. Приговор в законную силу не вступил.

Никита Маркелов