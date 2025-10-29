Российский рынок офисного ПО замедлит рост после 2025 года

Рост российского рынка офисного программного обеспечения замедлится после 2025 года, составив в среднем 9% до 2030 года. Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, к концу десятилетия объем рынка достигнет 100 млрд руб. При этом объем рынка офисного ПО в 2024 году достиг 58,5 млрд руб. при росте на 14% год к году.

Причинами охлаждения динамики, считают в компании, станут завершение основной волны первоначальных госзакупок, исчерпание «простых» проектов по импортозамещению в крупном бизнесе и сокращение инвестиций из-за удорожания кредитов.

Несмотря на замедление, рынок продолжит активное перераспределение в пользу отечественных вендоров. «При сохранении текущих тенденций к концу 2030 года российские производители, такие как “Р7-Офис” и “МойОфис”, будут обеспечивать более половины продаж офисного ПО»,— следует из выводов J’son & Partners Consulting. Активный рост также покажут облачные сервисы от VK Tech и «Яндекса».

«Мы ожидаем, что в результате в отрасли будет происходить консолидация мелких игроков, за которыми не стоят крупные акционеры. Также мы прогнозируем, что компании будут стремиться расширять партнерства и формировать совместные коммерческие активности даже вместе со своими прямыми конкурентами»,— говорит директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.

До 2025 года ускорение динамики рынка было обусловлено массовым переходом госсектора на отечественные решения в рамках импортозамещения и одновременным истечением лицензий зарубежных продуктов у коммерческих компаний. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на коммерческий сектор — 43,6 млрд руб. Структура рынка по типам решений за год сложилась следующим образом: зарубежное ПО — 49%, российское — 37%, свободное — 14%.

Марианна Голдобенкова