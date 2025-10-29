Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ижевске официально завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Ижевске официально завершился. Соответствующее постановление главы муниципалитета Дмитрия Чистякова опубликовано на сайте муниципалитета 28 октября и вступило в силу в день подписания.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Решение принято в связи «с установившейся осенней дождливой погодой». Напомним, что пожароопасный сезон был установлен в столице Удмуртии 4 апреля. В целом по республике — с 7 апреля, с последующей отменой 15 октября.