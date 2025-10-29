В «Ночи искусств» в Екатеринбурге поучаствуют 42 площадки

В «Ночи искусств» в Екатеринбурге примут участие 42 культурные площадки. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замминистра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программа «Ночи искусств» начнется с площадки в Свердловском фильмофонде, где пройдет «Сказочный кинобум», состоящий из пленочного кинопоказа и экскурсии по фонду. Театр музыкальной комедии покажет оперетту «Екатерина Великая». «В спектакле история претворена в художественной форме, и он не устаревает, несмотря на то, что является сценическим долгожителем»,— заметила госпожа Вакарь.

В Свердловской детской филармонии программа начнется в 20 часов, что достаточно поздно для театра. Зрители смогут увидеть постановку «Легенды земли уральской» — танцевальное шоу, осмысляющее традиции народов Урала.

Лариса Вакарь заметила, что в этом году максимальное число мероприятий постарались сделать бесплатными и доступными для гостей. Замминистра подчеркнула, что на некоторые площадки необходимо зарегистрироваться заранее из-за ограниченного количества мест. Там, где вход платный, можно использовать Пушкинскую карту.

«Самое важное, что это инициатива каждого учреждения культуры, и все они активно участвуют»,— подчеркнула госпожа Вакарь.

Участие в акции примут 46 городов в Свердловской области. В частности, 17 площадок откроются в Каменске-Уральском, восемь — в Нижнем Тагиле и столько же — в Серове. На 80 площадках будут работать волонтеры культуры, а большинство меропориятий смогут посетить люди с особыми потребностями.

Акция «Ночь искусств» пройдет в Свердловской области в 13-й раз. В прошлом году на мероприятие пришли несколько десятков тысяч человек, в нем приняли участие 440 учреждений культуры.

Анна Капустина