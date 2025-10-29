В Оренбуржье вынесен приговор по делу о хищении средств участника СВО

Шарлыкский районный суд Оренбуржья вынес приговор по делу о хищении средств у участника специальной военной операции. Местная жительница признана виновной в краже денег с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая, находясь в гостях у знакомого, участника СВО, воспользовалась моментом, когда тот уснул, и взяла его банковскую карту. Она обналичила 40 тыс. руб. и потратила более 15 тыс. рублей на продукты.

На процессе обвиняемая признала вину и возместила ущерб. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил ее к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Георгий Портнов