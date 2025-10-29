Верховный Суд КЧР увеличил компенсацию потерпевшему после ДТП

Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики пересмотрел дело водителя К., сбившего велосипедиста на пешеходном переходе в Усть-Джегуте, сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 сентября 2024 года: К., управляя автомобилем «Toyota Sera» со скоростью около 45 км/ч, не снизил скорость при возникновении опасности, нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения. Водитель наехал на велосипедиста Ж., который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП Ж. получил открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и лица справа. Эти травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В Усть-Джегутинском районном суде К. признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности. Ему назначили год ограничения свободы и лишили права управления транспортом на два года. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда обвиняемому в размере 50 тыс. руб.

Адвокат К. и пострадавший Ж. подали апелляции. Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела и усилил меру компенсации до 150 тыс. руб. Остальные условия приговора оставили без изменений, и решение суда вступило в законную силу. Нарушения, допущенные К., также включали несоблюдение пункта 1.3 ПДД РФ — обязанность водителя обеспечить безопасность движения.

Станислав Маслаков