Умер актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич

Советский и российский актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич умер в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил его коллега, актер озвучки Ислам Ганджаев во «ВКонтакте».

Андрей Гриневич

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Андрей Гриневич родился 11 марта 1956 года в Саратове. Он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова. В 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ, а в 1981 году перевелся во ВГИК на актерский факультет.

С 1980-х актер снимался в кино, а в 1984-м — стал актером Театра-студии киноактера. Гриневич снялся чуть более чем в 10 фильмах и вскоре занялся дубляжом. Сначала он работал над озвучанием зарубежных картин на Мосфильме, а после стал главным режиссером дубляжа студии «SDI Media». Как актер дубляжа он работал над озвучанием более 400 проектов, а срежиссировал — более 150-ти. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов») и многих других. Он также «подарил» свой голос Никите Оленеву в фильме «Гардемарины, вперед!», которого сыграл Владимир Шевельков.