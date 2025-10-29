Экс-владельцы ЮГК не смогли оспорить национализацию активов

Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии в собственность государства акций и активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и десяти других организаций, связанных с Константином Струковым. Апелляционная жалоба была рассмотрена и отклонена на заседании 29 октября. Информация об этом размещена в картотеке дел.

«Решение оставлено без изменения»,— отмечено в картотеке.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля этого года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии о бывшего президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова акций организации стоимостью более 149,8 млрд руб. в пользу государства. Кроме того, в собственность РФ перешел уставной капитал управляющей компании ЮГК, ООО «Бизнес-актив», принадлежащее Евгении Кузнецовой, дочери господина Струкова, а также 100% ООО «Уралтранскомплект» и 45% ООО «Арбат-сити», владельцем которых являлся Сергей Евтеев.

Ведомство доказало, что бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение. Сейчас управляющая компания ЮГК принадлежит Росимуществу.

Ольга Воробьева