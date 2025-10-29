Сбер представил новый функционал: чаевые и отзывы — за один платеж

Сбер запускает сервис, не имеющий аналогов на рынке: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платежного сценария. Банк предлагает удобное, комплексное решение для предприятий и их клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбера, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнера к сервису СберЧаевые — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.

Новый сервис будет работать в подключенных к эквайрингу Сбера торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

Клиентский опыт простой и быстрый — чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.

Каждая оценка и комментарий (для подключенных партнеров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой «Подтвержден Сбером», что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении СберБизнес (16+) доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети, фильтры, отчеты и ответы на отзывы.

«Сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 млн. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными, бизнесу, который стремится стать лучше, официантам и поварам, которым теперь еще проще оставить чаевые. В 2023 году Сбер первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и инновационные — “Оплата улыбкой”. В августе 2025 года Сбер первым вернул бесконтактную оплату через iPhone — “Вжух” — и продолжает обновлять функционал своих терминалов»,— рассказал старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.

Изучите все условия продукта на официальном сайте: https://www.mysbertips.ru/ Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

ПАО Сбербанк.