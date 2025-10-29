Объявлен состав участников деловой программы форума «Россия – спортивная держава»

На сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликован список спикеров. Форум организован по распоряжению президента России Владимира Путина. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и Самарской области.

В форуме примут участие представители власти, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных федераций, бизнеса и СМИ. Планируется обсуждение развития спортивной отрасли и ключевых задач. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что программа форума обширна и включает более 30 мероприятий с участием более 70 спикеров.

Главная тема форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Программа охватывает международное сотрудничество, развитие государственно-частного партнерства, внедрение технологий и роль медиа в популяризации спорта. Среди участников — генеральный директор управления по спорту Бахрейна Абдулрахман Садик Аскар, министр спорта Венесуэлы Франклин Амилка Кардильо Ромеро, президент федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, известный путешественник Федор Конюхов.

Андрей Сазонов