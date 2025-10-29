Житель Буйнакска получил 13,5 лет тюрьмы за убийство соседа и сестры

Прокуратура Буйнакска поддержала обвинение в отношении местного жителя, приговоренного к длительному сроку за двойное убийство и незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году между осужденным и его соседом возникли неприязненные отношения, обусловленные подозрениями в интимной связи соседа с сестрой осужденного, а также долговыми обязательствами мужчины перед соседом. Вооружившись ножом, обвиняемый нанес соседу несколько ударов в живот, от которых тот скончался. Позже он применил незаконно приобретенный нарезной короткоствольный пистолет, переделанный из травматического оружия, и выстрелил в голову и туловище своей сестры. Женщина умерла в больнице от полученных ранений.

Суд признал мужчину виновным по частям 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). Ему назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен Буйнакским городским судом с участием государственного обвинителя прокуратуры города.

Станислав Маслаков