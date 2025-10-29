В Копейске завершили поиски погибших при взрыве на промпредприятии

На промышленном предприятии Копейска, где 22 октября произошел взрыв, завершили спасательную операцию по поиску погибших. В результате найдены и опознаны тела 16 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Останки еще семи работников предстоит идентифицировать.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел поздним вечером 22 октября. Список жертв включает 23 человека. Пострадали и были направлены на лечение еще 29 работников. В управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что происшествие не связано с атаками беспилотников.

29 октября в Копейске прошло прощание с тремя погибшими сотрудниками завода.

Ольга Воробьева