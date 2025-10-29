В Башкирии бизнесмена подозревают в подделке документов для участия в торгах

В Белокатайском районе в отношении директора и учредителя ООО «Стройдом» Гульнафисы Гильмановой возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в феврале администрация Новобелокатайского сельсовета объявила о проведении конкурса по благоустройству пляжной и пешеходной зоны сельского пруда, начальная цена контракта составила 12 млн руб.

Чтобы получить преимущество перед другими участниками закупки, отметили в прокуратуре, руководитель компании представила конкурсной комиссии фиктивные договоры и акты приемки якобы выполненных ранее работ на общую сумму более 1,7 млрд руб. Фактически фирма исполнила контракты только на 3,3 млн руб., пояснили в ведомстве.

В результате с компанией заключили муниципальный контракт, по условиям которого «Стройдом» должен был выполнить работы до конца сентября этого года, но они до сих пор не завершены.

ООО «Стройдом» зарегистрировано в селе Новобелокатай в июне 2020 года. В 2024 году при выручке 9,4 млн руб. чистая прибыль составила 1,6 млн руб.

Майя Иванова