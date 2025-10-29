Число погибших при взрыве в Копейске достигло 23

В результате взрыва, который произошел вечером 22 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области, погибли 23 человека. Об этом сообщила пресс-служба правительстве региона.

В сообщении говорится, что аварийно-спасательные работы завершены. «В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать»,— отмечается в сообщении.

По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). В региональном правительстве исключили версию, согласно которой причиной взрыва стал удар дрона.