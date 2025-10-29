«Россети Тюмень» заключили 37 соглашений с провайдерами на размещение оптоволокна

«Россети Тюмень» продолжают системную работу по легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи (ЛЭП). С начала года энергетики заключили четыре договора возмездного оказания услуг и подписали 33 дополнительных соглашения с операторами связи. В сравнении с показателями первого полугодия количество таких соглашений выросло в 1,5 раза.

Специалисты компании регулярно выявляют незаконные подвесы волоконно-оптического кабеля на своих объектах. С января по октябрь 2025 года энергетики осмотрели порядка 425 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области. В ходе обследований сотрудники «Россети Тюмень» выявили более 16 тысяч точек подвесов ВОЛС на энергообъектах без заключения соответствующих договоров.

Энергетики напоминают: вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС может вызывать перебои электроснабжения потребителей, а также угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

Компания «Россети Тюмень» готова к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу размещения ВОЛС на энергообъектах можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.

АО «Россети Тюмень»