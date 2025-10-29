7 тыс. объектов РПЦ находятся в аварийном состоянии

В России есть 7 тыс. аварийных объектов культурного наследия религиозного назначения, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин).

«Ни один бюджет, даже федеральный, не может справиться с тем, чтобы начать хотя бы думать в этом направлении, что делать с этими 7 тысячами объектов»,— сказал митрополит на совещании в Совфеде (цитата по «РИА Новости»).

С 2023 года РПЦ ведет реестр церковных памятников архитектуры России. В него внесены более 14 тыс. объектов различных епархий. Для недействующих или аварийных храмов в реестре указывается приход, за которым закреплено попечение об этом памятнике церковной архитектуры.

Полина Мотызлевская