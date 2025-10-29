Минздрав Татарстана закупит инсулин на 13,7 млн рублей

Министерство здравоохранения Татарстана закупит лекарственный препарат «Инсулин лизпро» на сумму 13,76 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Инсулин лизпро» применяют при сахарном диабете у взрослых и детей, нуждающихся в инсулинотерапии. Поставка препарата пройдет в два этапа: на первом планируется закупить 2 929 упаковок, на втором — 57 926.

Препарат предназначен для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи». Средства выделены из бюджета республики на 2026 год, включая субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Анна Кайдалова