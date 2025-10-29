Когда ребенку пригодится собственная банковская карта

Многие привыкли выдавать детям на ежедневные траты только наличные. Но это не всегда удобно. Например, ребенок не сможет оплатить проезд или купить бутылку воды, если у него закончились наличные деньги. Другое дело — детская банковская карта. С ее помощью дети смогут разобраться в финансах, а родители — контролировать расходы. В статье рассказано о ситуациях, когда ребенку понадобится своя банковская карта, и описаны ее преимущества на примере детской СберКарты (6+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Оплатить онлайн-покупки

Сегодня каждая вторая покупка происходит онлайн: на маркетплейсах, в интернет-магазинах, через сайты доставок. А еще дети часто хотят купить дополнения к играм или мерч по мотивам любимых фильмов. Если у ребенка есть только наличные, ему придется просить кого-то из родителей оплатить покупку.

С банковской картой ребенок сможет в любой момент купить нужный товар онлайн. При этом родители всегда смогут узнать, куда ребенок потратил деньги. С Детской СберКартой все траты будут отображаться в истории покупок в мобильном приложении родителя.

Выйти из экстренной ситуации

Может случиться так, что у ребенка не хватает денег на проезд или он проголодался между занятиями, а наличных на еду не осталось. Тогда ему придется просить помощи одноклассников или учителей.

Если же у ребенка будет своя банковская карта, но не окажется денег на проезд, ему не придется идти домой пешком: родитель в любой момент сможет перевести ему на карту нужную сумму.

Накопить на мечту

Складывать наличные деньги в копилку интересно, но ребенок не видит накопленную сумму целиком. А если он чаще откладывает монеты, их придется поменять, прежде чем совершить покупку. Не все магазины согласятся принять оплату мелочью, особенно если ребенок хочет купить новые наушники или велосипед. С обменом денег тоже могут возникнуть сложности: например, кассир откажется пересчитывать мелочь, а специальный аппарат для приема монет возьмет комиссию.

С собственной банковской картой ребенку будет проще накопить на новый гаджет, кроссовки или велосипед. Он может откладывать любую сумму: хоть 100, хоть 5 руб. При этом все средства будут храниться на карте, а родители смогут регулярно пополнять счет небольшими суммами: например, переводить ребенку деньги в качестве подарка на праздники или за хорошую успеваемость.

Научиться вести бюджет

Деньги нужны ребенку не только для того, чтобы он мог оплачивать свои ежедневные траты. Они еще и научат ребенка вести бюджет: он сможет разобраться, какие траты важны, а какие — нет. Например, поймет, что приоритетнее оплатить обед в столовой, а не купить новую игру.

А чтобы узнать, сколько денег есть сейчас, не придется пересчитывать наличные — достаточно заглянуть в приложение банка. С детской СберКартой баланс сможет просматривать не только ребенок, но и родители. Кроме того, в приложении ребенок найдет уроки по финансовой грамотности и сможет с малых лет запомнить важные принципы управления финансами.

Детская СберКарта позволит ребенку самому распоряжаться своими тратами. Это отдельная банковская карта для детей 6–13 лет с мобильным приложением. При этом доступ к детскому счету всегда будет у родителей под рукой — в мобильном приложении банка. В своем приложении родители могут отслеживать баланс, видеть историю операций и настраивать лимиты на покупки.

Если у вас уже есть карта Сбера, оформить Детскую СберКарту можно в мобильном приложении. Если у вас пока нет карты, сначала оформите ее на сайте, а уже потом оставьте заявку на детскую СберКарту в приложении.

Изучите все условия продукта на официальном сайте: https://www.mysbertips.ru/ Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

ПАО Сбербанк