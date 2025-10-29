Сбер: почти 22 тысячи жителей Удмуртии приняли участие в проекте дистанционного мониторинга пациентов

В Удмуртии продолжается реализация совместного проекта регионального министерства здравоохранения и медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбера) по дистанционному мониторингу пациентов с артериальной гипертензией, а также с сахарным диабетом II типа. Проект в регионе существует уже три года, и к сегодняшнему дню в нем приняли участие 22 тыс. пациентов и почти 300 врачей из 42 медицинских организаций Удмуртии. Нормализовано состояние у 77,1% наблюдаемых.

Цифровая платформа позволяет врачам удаленно наблюдать за состоянием здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом II типа путем сбора показателей давления, пульса и уровня сахара в крови, который происходит тремя способами. Одна группа пациентов в зависимости от диагноза использует глюкометры или умные тонометры от «СберЗдоровья», которые автоматически передают результаты измерений в «Дневник здоровья» мобильного приложения. Сюда же вторая группа вводит свои показатели самостоятельно, используя собственные устройства. Третья — подключена к роботизированному обзвону, в рамках которого робот собирает данные по телефону и загружает их на цифровую платформу.

В процессе мониторинга врачи оценивают состояние наблюдаемых и принимают решение о дальнейших действиях. Если результаты отклоняются от нормы, врач связывается с пациентом, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

«Реализация проекта дистанционного мониторинга в Удмуртии продемонстрировала высокую эффективность и несомненные преимущества для пациентов и врачей. Через автоматизированные системы удается своевременно выявлять критические случаи ухудшения здоровья, оперативно реагировать и стабилизировать состояние больных. Регулярное отслеживание артериального давления и сахара в крови помогло привести к нормализации состояния у большинства пациентов. Мы гордимся результатами совместной работы с Министерством здравоохранения Удмуртии и будем продолжать развивать подобные инициативы, направленные на улучшение качества медицинского обслуживания и снижение риска осложнений хронических заболеваний»,— рассказал и. о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Реализация проекта по дистанционному мониторингу в Удмуртии способствует эффективному выполнению целей Федеральных проектов «Борьба с сахарным диабетом» и «Здоровье для каждого».

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова отметила важность результатов проекта дистанционного мониторинга здоровья, реализуемого в партнерстве со Сбером. «Уже 22 тыс. жителей Удмуртии, страдающих гипертонией и диабетом, получили современную и эффективную помощь. Цифры говорят сами за себя: нормализация состояния у более чем 77% пациентов — это прямое свидетельство повышения качества жизни наших граждан и снижения рисков осложнений. Проект успешно интегрирован в работу 42 медицинских учреждений и доказал свою эффективность на практике. Мы видим, как технологии становятся надежным помощником для наших врачей и пациентов, позволяя оперативно реагировать на любые изменения в состоянии здоровья. Это важный шаг в выполнении задач национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” и федеральных проектов, и весомый вклад в здоровье жителей республики»,— добавила она.

Директор департамента дистанционного мониторинга медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Андреев отметил: «Исследование, проведенное Минздравом РФ, показало, что дистанционный мониторинг позволяет сократить смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, снизить количество случаев их госпитализации и вызовов скорой помощи на 70%, улучшить состояние здоровья у 76% пациентов за 1-2 месяца. А наш опыт реализации проекта в 70 регионах страны позволяет сделать этот инструмент не только эффективным, но и удобным, что особенно важно для лиц старшего возраста».