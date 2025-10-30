Неустойка на Миловке

Фонд «Дом.РФ», который владел земельными участками в уфимской Миловке, смог убедить арбитражный суд Москвы взыскать 40,5 млн руб. задолженности с Фонда защиты прав дольщиков Башкирии. В 2020 году фонд стал арендатором около 60 га земли, на которой возводился ЖК «Миловский парк». «Дом.РФ» заявил в суде, что арендатор не полностью внес арендные платежи: с учетом неустойки, задолженность составила 47,7 млн руб. Ответчик фактически согласился с претензиями, но с оговоркой: задолженность он оценил в 32,4 млн руб. Суд принял контррасчет фонда, а также снизил размер неустойки. В республиканском фонде намерены подать апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя годы "Дом.РФ" получит арендные платежи за землю в Уфе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Спустя годы "Дом.РФ" получит арендные платежи за землю в Уфе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фонд защиты прав дольщиков Башкирии должен выплатить около 40,5 млн руб. фонду «Дом.РФ» за аренду земельных участков в уфимской Миловке. Соответствующее решение принял арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск федерального фонда, который просил взыскать с ответчика 47,7 млн руб. неустойки, из которых 34,5 млн руб. основной задолженности, 12 млн руб. неустойки за нарушение сроков внесения арендных платежей и 1,16 млн руб. неустойки за нарушение срока предоставления отчета о выполненных работах по строительству.

Как следует из материалов дела, в 2012 году Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства был проведен аукцион на право аренды 58,9 га в поселке Миловка. Победителем торгов стало ООО «КилСтройИнвест». Компания возводила там жилой комплекс «Миловский парк». В 2015 году постановлением правительства России права и обязанности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства перешли к Агентству ипотечного жилищного кредитования, которое три года спустя было переименовано в Дом.РФ.

В феврале 2020 года «КилСтройИнвест» было признано банкротом. За несколько лет до этого строительство «Миловского парка» застопорилось. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров компании потерпевшими были признаны более 1 тыс. человек, а общий ущерб оценивался в 2,4 млрд руб. В январе 2022 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил бенефициара «КилСтройИнвеста» Дмитрия Комлева к 10 годам лишения свободы. Кроме него, реальные сроки получили топ-менеджеры компании — Иван Арапов и Павел Рыцев, приговоренные к шести годам колонии. В марте этого года господин Комлев был освобожден от наказания условно-досрочно.

В декабре 2020 года земельные участки, на которых возводился «Миловский парк», решением суда перешли в аренду Фонду защиты прав дольщиков Башкирии для завершения строительства жилого комплекса. Ежемесячно фонд должен был выплачивать «Дом.РФ» по 4,03 млн руб. арендной платы. Как пояснил представитель истца в суде, с декабря 2022-го по август 2023 года арендные платежи были оплачены с нарушением срока, а с августа 2023-го по сентябрь 2024 года задолженность составила 34,5 млн руб.

Фонд защиты прав дольщиков Башкирии возражал против удовлетворения исковых требований. Ответчик заявил, что в марте 2024 года договоры аренды перешли от республиканского фонда федеральному Фонду развития территории (вложил в достройку «Миловского парка» 3,1 млрд руб., а также компенсировал части дольщиков стоимость их квартир). Тем не менее, ответчик предоставил контррасчет исковых требований, согласно которому его задолженность не превышает 32,4 млн руб., так как около 2 млн руб. он ранее переплатил владельцу земли.

В свою очередь Фонд развития территории, участвовавший в судебном процессе в качестве третьего лица, также был против удовлетворения исковых требований. В письменных возражениях он пояснил, что обязательства по внесению арендной платы по некоторым участкам «прекратились ввиду передачи земельных участков в общую долевую собственность собственникам жилых помещений в многоквартирных домах».

Арбитражный суд Москвы, оценив доводы сторон, пришел к выводу, что ответчик не вносил арендную плату вовремя, но учел контррасчет задолженности, представленный республиканским Фондом защиты прав дольщиков, а также снизил размер неустойки с 12 млн руб. до 8 млн руб.

В Фонде защиты прав дольщиков Башкирии сообщили «Ъ», что будут подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что «выводы арбитражного суда в целом соответствуют нормам материального права и обоснованы представленными в дело доказательствами».

«Наиболее дискуссионным моментом в решении можно было бы отметить то, что суд не привел развернутой мотивировки относительно того, в чем конкретно выражается явная несоразмерность начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства. Суд не проанализировал, какие конкретные убытки понес истец в результате неисполнения обязательств ответчиком и насколько начисленная неустойка превышает размер возможных убытков»,— пояснил юрист, добавив, что апелляционная инстанция, скорее всего, оставит решение без изменений.

Булат Баширов