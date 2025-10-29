ВТБ выделил 3,3 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Чебоксарах

Банк ВТБ предоставил застройщику «ИСКО-Ч» 3,3 млрд руб. со сроком финансирования до конца 2029 года для строительства жилого комплекса «Ялав» в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект предусматривает возведение пяти многоквартирных домов класса «комфорт» и одного — класса «бизнес». Всего в рамках комплекса планируется построить 33 кирпичных дома, а также детский сад и школу.

Ранее банк уже профинансировал строительство двенадцати домов в составе проекта, из которых восемь введены в эксплуатацию.

Анна Кайдалова