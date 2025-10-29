60 млн рублей потратят на содержание платных парковок в Ижевске

Власти Ижевска заложили 60 млн руб. на содержание платных парковок в конце 2025-го—2026 году. Такая начальная стоимость указана в конкурсе на определение подрядчика, опубликованного на портале госзакупок 27 октября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрактом предусмотрена ручная и механизированная уборка территорий, включая вывоз снега и посыпку противогололедными материалами в зимний период. Заказчиком работ выступает МУП «ДРЭУ», итоги конкурса должны подвести 17 ноября.