Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какова динамика цен на съемное жилье в крупных городах.

Рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших городах страны достиг пиковых значений. Осенью, согласно исследованию сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка в миллионниках составила 38 тыс. руб., что почти на 6,5% выше, чем в конце лета, и на 11% больше по итогам третьего квартала. Лидерами по средней стоимости аренды остаются Москва и Санкт-Петербург, 92 тыс. руб. и 54 тыс. руб. соответственно. За ними следуют Екатеринбург и Нижний Новгород со ставкой около 40 тыс. руб., а наименьшие значения отмечены в Омске. Здесь в среднем аренда жилья обойдется в 25 тыс. руб. в месяц.

По мнению экспертов группы компаний «Развитие», после активного роста покупок недвижимости в 2023-м и 2024-м годах часть клиентов временно переключилась на долгосрочную аренду, ожидая, прежде всего, стабилизации ипотечных условий. Это создает благоприятные условия для инвесторов: растущий спрос на съемное жилье обеспечивает высокую заполняемость и стабильную доходность. Причем приоритетным выбором для владельцев становятся новостройки, отмечают эксперты. Продуманные планировки, качественная отделка, насыщенная инфраструктура и удобное расположение делают такие объекты наиболее привлекательными для арендаторов, а значит, дают возможность сделать прогноз, что на них будет спрос, а инвестор получит ожидаемый доход. Наибольший месячный рост ставок эксперты фиксируют в таких городах, как Екатеринбург, Челябинск и Нижний Новгород (до 8,5%). В остальных мегаполисах цены выросли не так значительно, диапазон рост от 1,5% до 6,5%.

