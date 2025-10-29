Доступное заключение

Ужесточен приговор экс-директору строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» Вадиму Варвянскому по делу об обманутых дольщиках. В обвинении указывается, что более 700 клиентов его фирмы остались без квартир, а общий ущерб превысил 1 млрд руб. В декабре прошлого года райсуд приговорил застройщика к трем годам и четырем месяцам принудительных работ. Облсуд по представлению прокуратуры отправил бизнесмена в колонию на тот же срок и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам Вадим Варвянский отсутствовал на заседании.

Вышестоящий суд пришел к выводу, что Вадим Варвянский заслуживает более сурового наказания

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Новосибирский облсуд ужесточил наказание Вадиму Варвянскому — бывшему руководителю строительной компании «Доступное жилье Новосибирск», реализовывавшей проект ЖК «Новомарусино». Об этом рассказала пресс-служба суда.

Приговор Вадиму Варвянскому Ленинский районный суд вынес в декабре 2024 года. По ст. 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями застройщику дали три года и четыре месяца принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства, однако от наказания освободили, засчитав проведенное под стражей и под домашним арестом время. По ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), которая дополнительно вменялась предпринимателю, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Решение не устроило ни одну из сторон. Защита добивалась оправдания предпринимателя, прокуратура и потерпевшие остались недовольны приговором и требовали усилить наказание застройщику.

Сам Вадим Варвянский не участвовал в заседании Новосибирского облсуда. Коллегия из трех судей назначила бывшему директору стройфирмы три года и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд апелляционной инстанции избрал бизнесмену меру пресечения виде заключения под стражу. Исполнение решения в части заключения Вадима Варвянского под стражу поручено отделу МВД РФ по Крылатскому району Москвы (предприниматель прописан в этом районе). Адвокат Геннадий Черкасов отказался от комментариев.

Это уголовное дело было возбуждено полицией в сентябре 2019 года по многочисленным заявлениям обманутых клиентов разорившейся стройфирмы (немногим ранее она была признана банкротом), так и не въехавших в оплаченное ими жилье. По материалам суда, расследование установило, что значительная часть денег дольщиков шла на погашение личных долгов Вадима Варвянского и выплаты сторонним компаниям, не имеющим отношения к проекту. Работы на площадке велись с многочисленными нарушениями строительных норм, что угрожало будущим жильцам. Глава стройфирмы, говорится в деле, игнорировал предписания надзорных органов, а земельные участки под стройку заложил без санкции мэрии, из-за чего новые дома так и не удалось достроить и ввести в эксплуатацию. Потерпевшими по делу были признаны более 700 дольщиков, общий ущерб превысил 1 млрд руб.

Среди потерпевших оказались фирмы-подрядчики ООО «Индексстрой», ООО «АВМ строй», которым Вадим Варвянский не выплатил многомиллионные долги, несмотря на вступление в законную силу решения суда в их пользу.

Константин Воронов