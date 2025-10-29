На Ставрополье в 2026 году капитально отремонтируют 38 школ и 6 детских садов

В 2026 году в Ставропольском крае планируют провести капитальный ремонт 38 школ и шести детских садов, сообщили в правительстве региона.

Эти работы станут продолжением масштабной программы модернизации образовательных учреждений, которая стартовала ранее. Финансирование проектов развития образования в крае увеличат до 48,5 млрд руб., что на 6,4 млрд превышает прошлогодний уровень, основная часть средств поступит из краевого бюджета. В бюджете также предусмотрено 4,8 млрд руб. на повышение заработной платы учителей.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что поддержка педагогов и создание современных образовательных условий направлены на развитие детей и укрепление интеллектуального потенциала региона. Все отремонтированные учреждения будут обеспечены антитеррористической защищенностью и благоустроенной территорией. В 2027 году планируется отремонтировать еще 17 школ и восемь дошкольных учреждений.

Станислав Маслаков