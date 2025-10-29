Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как напиток покорял страны.

К славе примазаться мечтает каждый, пусть даже к кулинарной. Так, за право считаться родиной хурмы спорят Китай и Япония, а за десерт «Павлова» схлестнулись Австралия и Новая Зеландия. Зато главный утренний напиток планеты — кофе — никаких споров не вызывает. Его название, понятное на любом языке, происходит от имени региона Каффа на юго-западе Эфиопии, где в туманных горах растет кустарник Coffea Arabica, предок всех мировых кофейных запасов. А вот история распространения кофе по миру достойна пера гения. Так, в Йемен кофейные зерна привезли арабы в XV веке, и ушлые местные купцы тотчас распустили слух, что кофе растет лишь у них. Вот она, волшебная сила рекламы! А в Бразилию зерна привез португальский подполковник Франсишку де Мелу Палета. Он соблазнил жену губернатора французской Гвианы, только чтобы выманить у нее кофейный саженец. Такие вот коварство и любовь — к кофе, конечно.

Павел Шинский