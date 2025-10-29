Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему стоит иметь под рукой список того, что поднимает настроение.

Комплименты, цветы без повода, поход в караоке среди недели и легкие закуски, которые не надо готовить, — эти и другие вещи могут входить в ваше личное «дофаминовое меню». А этот список должен быть всегда под рукой на случай непредвиденных обстоятельств. Когда мозг нуждается в подзарядке, велик соблазн утешить себя лишней порцией шоколадки или весь день провести в кровати. Приятно, но не всегда продуктивно. Идея «дофаминового меню» появилась у профильных блогеров еще пять лет назад, после — тренд стал разрастаться. И теперь по этому хештегу в соцсетях можно найти множество списков занятий и ситуаций, которые стимулируют, мотивируют и просто радуют.

Например, «аперитивом» могут быть стакан прохладной воды, танец под музыку перед зеркалом и легкая растяжка. Основные «блюда» — 30-минутная прогулка, изучение нового рецепта, встреча с друзьями офлайн и без гаджетов. Словом, любые действия, которые приносят удовольствие, но требуют усилий. И в качестве «десерта» подойдут любимые сериалы, бьюти-процедуры и опция отложить на завтра то, что можно не делать сегодня.

Эти списки индивидуальны, а все пункты можно менять в зависимости от настроения. У тех, кто часто раскачивается на эмоциональных качелях, могут быть проблемы с мотивацией, а такое «дофаминовое меню», как добавляют сами блогеры, поможет найти свои источники в мгновение ока.

Анна Кулецкая