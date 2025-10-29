В Северной Осетии задержали еще трех росгвардейцев по делу о взятках

В Северной Осетии следователи арестовали еще трех сотрудников Росгвардии по подозрению в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по РСО-А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении бойца второй оперативной роты ОМОН, младшего инструктора-снайпера ОМОН и заместителя командира второй роты полка полиции Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по республике. Они обвиняются в даче взятки (ст. 291 УК РФ) и пособничестве в даче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Под стражей они проведут два месяца, до 27 декабря.

Ранее арестовали еще трех росгвардейцев по тем же подозрениям, для которых суд избрал меру пресечения до 28 ноября. В сентябре по уголовному делу о взятках были задержаны семь сотрудников управления, включая начальника Росгвардии по Северной Осетии генерал-майора полиции Валерия Голоту и его заместителя. Все фигуранты проходят по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за дачу взятки.

Станислав Маслаков