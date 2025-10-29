Апелляция удовлетворила требования об увольнении главы Краснокамска из-за утраты доверия

Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона на решение первой инстанции, в которой надзорный орган добивался досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура считает, что господин Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия. «Решение Краснокамского городского суда отменить. Принять новое решение: прекратить полномочия главы Краснокамского округа в связи с утратой доверия»,— цитирует резолютивную часть решения Ura.ru.

Напомним, прокуратура считает, что господин Быкариз проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных — Антона Максимчука и Алексея Матросова. Также, по мнению надзорного органа, глава не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство.

В первых двух случаях Краснокамский городской суд посчитал, что господин Быкариз не мог предотвратить нарушения законодательства. В третьем — прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения.