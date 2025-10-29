Мошенники под видом налоговиков похитили у жительницы Ставрополья 1,7 млн рублей

В Ставропольском крае 23-летняя жительница села Горькая Балка Советского округа лишилась 1,7 млн руб. после общения с мошенниками, которые представились сотрудниками налоговой службы, портала «Госуслуги» и Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина, назвавшаяся работником налоговой службы. Она сообщила об ошибке в документах и попросила продиктовать код из СМС-сообщения для предварительной записи в отделение.

Затем на электронную почту пострадавшей пришло уведомление якобы с портала «Госуслуги» о входе в систему с чужими данными. В письме содержалась рекомендация обратиться в поддержку по указанному телефону. Следуя инструкции, девушка связалась с аферистом, который представился специалистом портала. Он предупредил, что с ней скоро свяжется сотрудник Центробанка.

Через некоторое время потерпевшей действительно позвонил неизвестный, утверждавший, что ее личный кабинет взломали и на ее имя оформляют займы. Чтобы предотвратить противоправные действия, злоумышленник убедил женщину взять кредиты и перевести деньги на указанные счета на общую сумму 1,7 млн руб.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только после совершения всех операций. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Константин Соловьев