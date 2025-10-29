Бывший краевой министр уволился из ПГНИУ

Экс-министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Александр Фенев уволился с должности начальника хозяйственного управления Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщил портал Ura.ru. Источник «Ъ-Прикамье» в вузе подтвердил эту информацию.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Фенев трудоустроился в ПГНИУ более года назад и работал в должности советника ректора. В сентябре 2025 года был назначен и. о. начальника хозяйственного управления вуза. В новой должности господин Фенев должен был курировать реконструкцию двух корпусов университетского кампуса, готовить хозяйство к зимнему сезону и обеспечивать комфортную среду в корпусах ПГНИУ.

Управленческие должности в сфере ЖКХ господин Фенев занимает уже 27 лет. В 1998 году он по заданию городских властей создал и возглавил предприятие объединенных котельных и тепловых сетей «Гортеплоэнерго». Затем был назначен председателем комитета по ЖКХ администрации Перми, в октябре того же года стал начальником управления ЖКХ горадминистрации. С 2001 года Александр Фенев работал заместителем главы города по ЖКХ, транспорту и экологии. Позже занимал пост директора по развитию ООО «Уралэнергомонтаж».

В 2012 году господин Фенев был назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. В конце 2013-го покинул этот пост, так как ведомство присоединилось к краевому минстрою. После ухода с госслужбы экс-чиновник работал в бизнес-структурах.